İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı: Sınır dışı edilecekler
İzmir’in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 120 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, oturma ve çalışma izinleri bulunmayan, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan kaçak göçmenleri tespit etti.
Basmane semtinde düzenlenen operasyonda, 120 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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