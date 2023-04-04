6 yıl cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı
Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
TUTUKLANDI
Yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüpheli yakalandı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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