6 yıl cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, adli mercilerce tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:10
6 yıl cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

TUTUKLANDI

Yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüpheli yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.


FETÖ/PDY fetö firari

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