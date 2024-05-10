10 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:02

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:02

DÜZCE ilinde 10 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ, GERİŞ, PINARLAR, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARCIK, TAVUKPINARI mahallelerinde PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 4166., 4175., 4178. SK., 4181. SK., 4182., 4182. SK., 4188. SK., 4189., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 300, 300 CD., OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, MERKEZ mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, ESER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, KABALAK, MERKEZ, TEKİRPINAR mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SOKAĞI, TEKIRPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1698., 1698. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLÇAM mahallelerinde MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE, MERGIÇ, MERGİÇ mahallelerinde 1050., 1050. BULVAR, 1051. SK., 1062. SK., 2154. SK., 2155. SK., ÖZDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde ÇINARLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 305 SK., 306 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, MERKEZ mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ESER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, YAZLIK mahallelerinde 101 CD., 102 CD., 104 SK., 106, 108, 112, 112 SK., 114 SK., TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİDİYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 348. SK., 353. SK., BAYAN SANİYE SK., BAYRAKTAR SK., BELEDIYE, BELEDİYE SK., C. AYRAL BLV., HACI HAMDİ SK., KAPALIÇARŞI SK., KIZILAY SK., PAZAR SK., ŞEHİT RUHSAR CD., ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR mahallelerinde KONURALP ESER, KONURALP ESER SK., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, CEDİDİYE, ÇAY, ŞEREFİYE mahallelerinde ALEMDAR, AYDINPINAR CD., ÇAY SK., GAZHANE, GAZHANE CD., HAFIZ HASAN EFENDI CD., HAFIZ HASAN EFENDİ CD., HÜKÜMET CD., KUNDURACILAR SK., MEYDAN SK., MİMAR SİNAN CD., NECİP GÜNEY SK., NURETTİN ZAFER SK., PINAR SK., RIHTIM CD., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATIH, FATİH, FENERBAHÇE, GÜMÜŞPINAR, KİRAZLI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YEŞİLÇAM mahallelerinde 101 SK., 102 SK., 104., 105 SK., 105., 107 SK., 107. SK., 108 SK., 110 SK., 110., 119 SK., 120 SK., 120., 124 SK., 128 SK., 128., 129 SK., 129. SK., 138., 139 SK., 139., 141. SK., 148., 153., 9200., 9211, 9212., 9215., 9220., 9225., 9251., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ÇEVRE YOLU, D100 KARAYOLU, DÜZCE CD., FİDAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, CUMHURİYET, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, GÖKÇE, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ŞIRALIK, YENI, YENİ mahallelerinde 112. SK., 113 SK., 1154. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5402., 5600. CD., 7151., 7155., 7350., 7400., 7505., 7550., 8010., 8017, 8027., 8092., 8095., 9100., 9110., 9124., 9125., 9130., 9131., 9132., 9132./1, 9670., 9805., ÇAM, D 100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KÖY, MERKEZ HACIALILER, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, DARIYERİ YÖRÜKLER, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATİH, FENERBAHÇE, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, KİRAZLI, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, ÜÇKÖPRÜ, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 103 SK., 106 SK., 107., 109 SK., 111 SK., 115 SK., 116 SK., 116., 116. SK., 117 SK., 118 SK., 118., 120. SK., 122 SK., 123., 130 SK., 130., 133 SK., 133. SK., 137. SK., 141 SK., 28 EVLER, 9126., 9204., 9210., 9213., 9234., 9235., 9252., 9590., 9595., ANADOLU OTOYOLU, D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, DÜZCE ÇEVRE YOLU, GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, KÖY KÜME EVLER, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, ÖZMER ÇELİK KAPI FABRİKASI, PETEKLI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FEVZİÇAKMAK, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, PAŞAORMANI, ŞIRALIK, YENI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 113. SK., 122. SK., 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5400., 5400. SK., 5402. SK., 5600., 7000., 7100., 7330., 7565., 7700., 8009., 8036., 8090., 9133., 9500., 9659., BOLU CD., D 100 KARAYOLU CD., DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, KAHVECI, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, MERKEZ HACIALİLER SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCİLER mahallelerinde 1723. SK., 1743., 1743. SK., 1753. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, MERKEZ mahallelerinde GÜNEY, MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, KIRAN, KÜREKLİK mahallelerinde KIRAN, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU, DARIYERİBAKACAK mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, ÇINAR CD., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., NEHIR, NEHİR SK., SOĞUK PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYÖREN, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde BALATLI, BALATLI KÖYÜ YOLU, BALATLI KÜME EVLER, BEYÖREN, BEYÖREN KÖYÜ YOLU, DOGANCILAR, DOĞANCILAR İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, HACI MÜTAHİT AKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, MERKEZ mahallelerinde 19. SOK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205, 205. SK., 207. SK., 211, 211 SK., 212. SK., 222, ISTANBUL, İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD., MENDERES CD., ŞİFALI SU CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 314, 314. SK., 315. SK., 316. SK., 317, OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.