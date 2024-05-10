10 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:02

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:02

KOCAELİ ilinde 10 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KINCILLI mahallelerinde KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KERPE CD., KUŞÇU SK., ORMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI mahallelerinde SARICAALI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, AYDINLIK, BABAKÖY, KIZILCAPINAR, KURTYERİ, ORHAN mahallelerinde 15.07.2021, 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 4514, ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., AÇELYA SK., AĞVA İSTANBUL CD., AHMET DOĞRU CD., AKASYA, AKASYA CD., AKÇAKOCA CD., ALAY CD., ALTIN SK., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD., AYDIN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇE SK., BATTAL GAZİ SK., BELDE SK., BİRİNCİ SK., BONCUK SK., BÜLBÜL SK., CEVİZ SK., ÇALCA SK., ÇİÇEK SK., DARACIK SK., DUMLUPINAR SK., EFLATUN SK., ERENLER SK., ESKİ MEZBAHA CD., FATİH CD., FENER CD., FETHİ AŞKIN CD., FIRIN SK., FİKİR SK., GAZİLER CD., GÖKNAR SK., GÜNEŞ 90 SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HAN SK., HARMAN SK., HAYAT SK., HİDAYET SK., HUNLAR CD., IHLAMUR SK., ILICA CD., İNCE SK., İNÖNÜ CD., KADER SK., KADI DEĞİRMENİ SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIZAK CD., KIZILAY CD., KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK, KOZA SK., KOZALAK SK., KUMCAĞIZ CD., KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., LALE SK., MAVİ SK., MEDRESE SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU SK., NAİL EYİDOĞAN SK., NAR SK., NEŞE SK., NEVREZBEY SK., NIHAT ERIM, NİHAT ERİM CD., ORTA SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., PALMİYE SK., SADE SK., SANAT SK., SANTRAL SK., SARISU, SARISU CD., SEHITLER, SEZENLER, SEZENLER CD., SINIR SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., ŞEHİTLER SK., TABAKHANE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., TURUNCU, TURUNCU SK., TÜRK OCAĞI CD., ULUCA SK., UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., ÜST SK., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YOSUN SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, MUHARREMLER MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, ÜTÜK MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 4701. SK, 4705., 4720., CUMHURİYET CD., ÇORUH SK., DOĞAN SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK CD., KIZILKAN SK., SEVGİ SK., YAGCILAR CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BİLGE ATATAŞ CD., GEBZE, GEBZE CD., GÖLLER, GÖLLER CD., KOZDERE, KOZDERE CD., SARILAR SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., FETIH, FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, PAZARKÖY mahallelerinde 202 CD., 202. CD., ATLAS, CENNET, CENNET SK., KADER, KARAPINAR, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, TOPRAK SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde AMİRAL KAYACAN CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DONANMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI, TERZILER mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ mahallelerinde 101. CD., 5014, AKDERE SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALİM SK., ARDAHAN SK., ARMUTÇU SK., ATMACA, ATMACA SK., AYDEMİR SK., BALTA SK., BEYZA SK., EFE SK., ELBEY SK., ER SK., ERDAL SK., FIRAT SK., GAFFAR OKKAN, GEÇİT SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARAKAŞ SK., KÖKNAR SK., MUZAFFER SK., NALLI SK., ÖZDEN SK., SANDAL SK., SARITAŞ SK., TEKIN, TEKINER, TEKİNER SK., TEZLER SK., TURGAY SK., VADİ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAYLA SK., YUMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR mahallelerinde MENZİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENİ mahallelerinde ANADOLU CD., ARIZLI CD., ASIR, BURAK, BURAK SK., ÇELENK SK., ERİM DENİZER SK., KÖROĞLU SK., ORKİDE SK., SALMAN, SALMAN SK., SARDUNYA SK., SEVİNÇ SK., SÖĞÜT SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde DAMLAR SK., GÜLBAHÇESI, HEMSIRE, HEMŞİRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BILIM, BİLİM, DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde BAŞYİĞİT CD., DEGIRMENLI, DEĞİRMENLİ SK., EZGI, YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ALPEREN SK., BAGIN, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., ILIM, İLİM SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., UZUN SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3231., 3233. SK., 3237. SK., 3238, 3240., 3242., 3242. SK., AYBEK SK., CEREN SK., GÜL SK., KARANFİL SK., MERVE SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3236. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3241. SK., AKASYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3225., 3246., 3247, 3247., 3248, 3248., KÖMÜRCÜLER SK., MENEKŞE SK., ÖZPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.