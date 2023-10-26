10 milyon dolar kazandırması beklenen 'Noel çelengi' mesaisi başladı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:50

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:53

Christmas ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü olarak kullanılan, dini ritüeller ile mezarlık ziyaretlerinde de sıkça tercih edilen Noel çelenginin yapımı için kadın işçilerin yoğun mesaisi başladı.

Ormanlardaki kesim alanlarından köylülerce toplanan çam artığı, kozalak, andız, servi dalı ile mersin meyvesi gibi tahliye ürünleri, kadınların elinde sanata dönüşüyor. Orman tahliye ürünleri ile yapılan Noel çelengi ihracatından Türkiye, geçen yıl 9 milyon dolar gelir elde etti. Hristiyanlarca 24 Aralık'ta başlayan Christmas ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü olarak kullanılan, dini ritüeller ile mezarlık ziyaretlerinde de sıkça tercih edilen Noel çelengi, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

FİYATI 1 İLA 3 EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR

Antalya'da 23 yıldır orman tahliye ürünlerinden hazırlanan Noel çelenklerini ihraç eden firmada yoğun mesai başladı. Kadınlar ile orman köylerinde tahliye ürünleri toplama görevlilerinden oluşan 100 kişiye istihdam sağlanan tesiste, günde yüzlerce Noel çelengi üretiliyor. Kadınların yaptığı Noel çelengi, 1 ila 3 euro arasında değişen fiyata yurt dışına gönderiliyor. Firma sahibi Şerife Altındal, aralık ayının ilk haftasına kadar ihracat için yoğun çalışma yürüteceklerini anlattı.

'YILLIK 200 BİN ÜRÜN ÜRETİMİ SAĞLADIK'

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) kadın ihracatçı sayısını artırmak amacıyla 2 yıl önce oluşturduğu TİM Kadın Konseyi'nin kurucu üyelerinden de olan Altındal, "23 yıl önce bu sektöre başladım. Yaklaşık 20 kadın ile başladığım üretimde, şimdi 100'e yakın kadın çalışıyor. Yıllık 200 bin ürün üretimi sağladık. Ormanın kullanılmayan kozalak, ağaç dalları gibi artıklarından ürettiğimiz ürünleri ihraç etmeye başladık. Kadınlarımızı üretime, istihdama katmaktan gurur duyuyorum" dedi.

'BU YIL 10 MİLYON DOLAR BEKLENTİMİZ VAR'

Noel dönemi için ağustostan aralık ayına kadar üretim yaptıklarını söyleyen Altındal, "Noel için aralık ortasına kadar sevkiyatımız var. 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Her yıl katma değeri yüksek ürünleri, kadınlarımızla çoğaltmaya çalışıyoruz. Yerdeki kozalaktan ağaç parçalarına, ormanda kullanılmayacak artık ürünlerden orman köylüsüne gelir sağlayarak işletmemize getiriyoruz. Kadınlarımız bunları yılbaşı çelengine dönüştürüyor. Geçen yıl Türkiye genelinde bu sektörden 9 milyon dolar gelir elde ettik. Bu yıl 10 milyon dolar beklentimiz var" diye konuştu.