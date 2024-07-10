10 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:25

DÜZCE ilinde 10 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, SETLIK, SETLİK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, GERİŞ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MARESAL, MAREŞAL mahallelerinde AHMET YESEVI, İNCİRLER, İNCİRLER KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1561. CD., 1562. SK., 1639. SK., 1642. SK., 1652., 1652. SK., 1656., 1662., 1667., 1670. SK., 1723., 1723. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 284. SK., KONURALP 323., KONURALP 324., KONURALP 353., KONURALP 355., KONURALP 442., KONURALP 550., KONURALP 550. SK., KONURALP BAGLIK YOKUSU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2734., 2734. SK., 2901., 2901. SK., 2902. SK., 2904., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAYAKBAŞI mahallelerinde 5400. SK., YAYAKBASI, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARAYYERİ, ŞEHİT mahallelerinde 15565., 15566., 15570., 15571., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KADIOĞLU KÖYÜ YOLU, KONURALP 219. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARAYYERI mahallelerinde 2835., KONURALP ALİ HAMZA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNALI, YAYLAKAPI, YILANKAYA mahallelerinde GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, HAKKI HOCA, UZUNALI, YILANKAYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2730. CD., 2741. SK., 2747., 2748., 2750., 2750. SK., 2780. SK., 2798., 2806., 2811., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2895., 2897., 2900. SK., 2902., GÖKKUŞAĞI EVLERİ SİTESİ İÇİ YO, KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI mahallelerinde 2690. SK., 2703. SK., 2730., 2741., 2910. SK., 2948. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PAŞAKONAĞI mahallelerinde PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde KONURALP 432. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2584. SK., 2599., 2630. SK., 2644., 2644. CD., 2658. SK., 2675. CD., 2676. SK., 2679., 2679. SK., 2707. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1893. SK., 1903. SK., 1909. SK., 1910. SK., 1931. SK., 1936. SK., 1937. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, ÇAYIRTARLA, ÇOBANOGLU, ÇORAK, KAYMAKÇI, N KENDISI, OVA, SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER, YENI, YENİ mahallelerinde 605 SK., AFANOGLU, AYNALI, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, ÇOBANOGLU, ÇORAK, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, KONURALP 118., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP GÜVEN, KONURALP HAMAM, KONURALP KARAKOL, KONURALP TEPECİK, KONURALP YAKA, KONURALP YAKA SK., OVA, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, ÜÇYOL mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU DÜZCE BAĞLANTI, BOLU GÖLYAKA YOLU, ÜÇYOL KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇYOL KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİYE, N KENDISI mahallelerinde BOSTANLIK, FEVZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde NAZIMBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EDILLI AGZI, HACI YUSUFLAR, N KENDISI, YUKARI mahallelerinde 1013, 1014, AKAY SK., AKÇA SK., ANIT, ANIT SK., BARIS, BARIŞ SK., BARLAS, BARLAS SK., BERKİN SK., BEYZA SK., BURCU, BÜLBÜL SK., CEVAHIR, CUMAYERİ KÖY YOLU, ÇERÇİLER SK., EBRU SK., EDILLI., EDİLİ KÖY YOLU, EDİLLİ, EDİLLİ CD., EGEMEN, EGEMEN SK., ELFIN, ESEN, FENER SK., GÜNBATIMI, HACI ŞAKİR SK., HASRET, HASRET SK., HAYALIM, HAYALİM SİTESİ, HAYALİM SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., ISTANBUL, İSTANBUL, İSTANBUL CD., KALE YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KERVAN 2, KERVAN 2 SK., KOCATEPE SK., KOKURDAN CD., KUGU, KUĞU SK., KUMRU SK., MESEN, MESEN 1, MEYDAN, MEYDAN SK., MIMOZA, MİMOZA SK., NESIL, NİGAR SK., OĞUZ SK., SADIK REIS, SADIK REİS SK., SANCAK SK., SASMAZ, SELIN, SELİN SK., SINEM, SITE, SİTE SK., SUMRU SK., SUSAM SK., TEKKE SK., TUNCA, TUNCA SK., TURNA SK., YAKAMOZ SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde KABASAKAL, KABASAKAL SK., KARMEN SK., KAYABAŞI CD., PALMIYE, SALYANCI CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., BAYRAM SK., KALYONCU SK., SPOR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEPENÇ, N KENDISI, ORTANCA mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde ÖZKÖK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, GÖLORMANI, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, DELI MEHMET, DEPO, DERE, GÜZELDERE, HACIYAKUP, KARACA, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde CEVIZLIK, DELI MEHMET, DEPO, DERE, GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HACIYAKUP, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU, KARACA, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELAMLAR mahallelerinde 702, 702. SK., 704. SK., 705, 705. SK., 706, 706. SK., 708, 708. SK., 712 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.