10 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:25

SAKARYA ilinde 10 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHTIMARI, ŞEYHTIMARI mahallelerinde ÇELİKLER, EYÜPLER, GÖKÇELER, KAYAKLAR SK., KONAK/2, MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENİÇAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3955., AYDINLAR, KALAYCI SK., MADANLAR, MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., ORMAN YOLU, ÖNDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3904., 3907., CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURİYET CD., ERENLER SK., KALAYCI, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER, SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, IHSANIYE mahallelerinde 1504., 1507., AKSEKI, AKSEKİ SK., GEYVE TARAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1514., 3352., 4451., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, İHSANİYE SK., İsimsiz91, KAYAALTI SK., MUZAFFERIYE, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2864., 2868., 2883., 2884., 2886., ESME-, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3952., 3953., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, CUMHURIYET, ERENLER, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, SEFERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2353., 3006., 3501., 3506., 4356., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., KARACAÖREN, SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 3202., 3204., 3212., 3351., 3354., 3355., 3357., 4301., 4305., 4309., 4312., 4316., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, KAVAKLAR-, KAYAALTI, MERKEZ-, MUZAFFERİYE, SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZİ SK., SUÇATI, ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 2653., 2658., 2659., 2662., 2663., 2664., 2668., 2671., ASAGI, DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KARSI, KARŞI SK., ŞEHİT RECEP DEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1801 NOLU SK., 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, GİZEM CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KAVAKLIORMAN, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1802 NOLU, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KUL SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2131., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2213, 2219., 2225., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4600. SK., 924., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENYAKA SK., EVREN, EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOGLU SK., HALDIZOĞLU SK., HASAN TAHSİN SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM, STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ULUDAG, UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE, MESELI, MEŞELİ, ORTABURUN, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NİSAN, 2441. SK., 2451., 2451. SK., 2452., 2452. SK., 2453. SK., 2461., 2461. SK., 2462., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2464., 2466., 2466. SK., 2471. SK., 2472. SK., 37. SK., ADNAN MENDERES CD., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., AŞAĞI ACILIK SK., AŞAĞIACILIK SK., COSKUN, COŞKUN SK., ÇAMASIRDERE, ÇAMAŞIRDERE SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., ÇAYIRLAR/1, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., ÇİLENLER SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EGREK, EĞREK SK., ESKI BESEVLER, EVRİM SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., IBRAHIM KAYA, IZMIT, IZMIT CD., İBRAHİM KAYA CD., İLKE SK., İsimsiz157, İZMİT CD., KAMER, KAMER SK., KIZILCIKLI, KIZILCIKLI CD., KÖY İÇİ SK., KÖYIÇI, KÖYIÇI SK., KÖYIÇI1, KÖYİÇİ SK., KÖYİÇİ1 SK., MERIÇ CD., MERİÇ CD., MERVE SK., MEŞELİ KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN, ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, OZAN SK., ÖMERAĞA SK., SARMAŞIK SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEKER CD., UZUNKÖY İÇ YOLU, VATAN CD., YENIKENT, YENİKENT CD., YESILDERE, YEŞİLDERE SK., YUKARIACILIK, YUKARIACILIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 521. SK., 525. SK., 538. SK., 542 SK., 544., 586. SK., 598., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., POYRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, ÇAKMAKLI, KESTANEPINARI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÜPLÜK, SÜNGÜT, YANIKSAYVANT mahallelerinde AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/8, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ÇAKALDAGI-, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARATOPRAK, KESTANE, KESTANE/1, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/29, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ SK., MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_2, MERKEZ/39, MERKEZ/4_8, MERKEZ_92, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA SK., ORTA_1, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/2, SÜNGÜT/6, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YUKARI, YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/1, ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/6, ABAZA DÜZÜ/7, ANBARLIK, BEKTAŞI SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇOBANSAYVANT, FINDIKLIK EVLERİ(3), GÖKÇELİK, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HICAZ/24, HUNLUBEY SK., KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAALİ LAHNA YOLU, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ/100, MERKEZ/55, MERKEZ_6, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE FİDANCILIK, FIRAT SK., TAS, TAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513./1, 1514. SK., 1516., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ABDUL KADİR SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, CAMİ SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., KARADENIZ CD., KARADENİZ CD., KARASU, KASIKÇI, KAŞIKÇI SK., KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, SINANOGLU CAMII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNEY, KARADERE, KIRKTEPE, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜMBÜLLÜ, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11612, 11614, 11616, 11617, 11619, 11623, 11636, 11647, 11672, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/1, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/5, ÇİGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, ESKİ YATAK SK., HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAN_9, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER, MERKEZ, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_139, MERKEZ_166, MERKEZ_177, MERKEZ_178, MERKEZ_196, MERKEZ_212, MERKEZ_245, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_45, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YAMAÇLAR ÜST_5, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, NAKIŞLAR, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 114. SK., 15 NOLU, 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU, 18 NOLU CD., 19 NOLU, 19 NOLU CD., 20 NOLU, 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 395 NOLU SK., 396 NOLU, 396 NOLU SK., 398 NOLU, 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98. SK., 99 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ANADOLU OTOYOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., D-100 YAN YOL, HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY, KADIKÖY CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SÖGÜT, SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 10 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.