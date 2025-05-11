Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:45

Güncelleme: 11.05.2025 - 11:45

Ceza infaz sistemi ve şartlı tahliye konularında köklü değişiklikler içeren 10. Yargı Paketi, Meclis’e sunuldu. Peki, 10. Yargı Paketi maddeleri neler? Af yasası çıkacak mı?

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'nin 40 maddelik taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti.

Bakan Tunç açıklamasında, "40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

23 Ocak 2025 tarihinde açılanan Yargı Stratejisi Belgesi'nin ilk paketi olacak olan düzenlemeyle mükerrer suçlara yönelik adımlar da atılacak.

Mevcut durumda, ikinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor.

Yeni düzenleme ile bu oranlarda iyileştirme yapılması planlanıyor.

Mevcut durumda uygulanması mümkün olmayan hafta sonu hapis cezasına ilişkin değişiklikler de taslakta yer alıyor.

Düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağı ise Meclis'te yürütülecek çalışmalar sornasında netlik kazanacak.

Taslak metinde, Covid düzenlemesinin kapsamının genişletilmesinden cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik pek çok başlık yer alıyor. Covid-19 salgını dönemide cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için 2020 yılı Nisan ayında bir düzenleme yapılmış, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenler 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmişlerdi.

Ancak 31 Temmuz 2023 itibarıyla yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı. Yeni çalışmayla "eşitliğin sağlanması" hedefleniyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç açıklamasında şunları kaydetti: "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız.