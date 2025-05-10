Yayınlanma: 10.05.2025 - 22:33

Güncelleme: 10.05.2025 - 22:33

Echo Valley filminin yönetmen koltuğunda Michael Pearce oturuyor. Filmin senaristliğini Brad Ingelsby, Michael Pruss üstleniyor. Peki, Echo Valley filminin konusu ne, oyuncuları kim? Echo Valley filmi ne zaman vizyona girecek?

ECHO VALLEY FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzak ve güzel manzaralı bir yer olan Echo Valley'de at sahibi olarak ve atları eğiterek zaman geçiren Kate, sorunlu kızı Claire ile barışmaya çalışır. Bir gün Claire, Kate'in kapısına histerik bir şekilde ve başkasının kanına bulanmış bir şekilde gelir. Kate olan bitenin şok edici gerçeğini bir araya getirirken, bir annenin çocuğunu kurtarmak için ne kadar ileri gidebileceğini öğrenir.

ECHO VALLEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julianne Moore - Kate Garrett

Sydney Sweeney - Claire

Domhnall Gleeson - Jackie

Kyle MacLachlan - Richard Garrett

Fiona Shaw - Jessie Oliver

Edmund Donovan - Ryan

Albert Jones - Detective Ken Ballard

Will Fitz - Lifeguard

Audrey Grace Marshall - Mallory Hanway

Merritt Janson - Haughty Mother

Luciana VanDette - Hannah

Bryan Burton - Pizzeria Employee

Katya Campbell - Audrey Garrett

ECHO VALLEY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Echo Valley filminin vizyon tarihi henüz resmi olarak yayımlanmadı.