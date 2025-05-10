Echo Valley filminin konusu ne, oyuncuları kim? Echo Valley filmi ne zaman vizyona girecek?
Echo Valley filmi beyazperdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Echo Valley filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Echo Valley filminin konusu ne, oyuncuları kim? Echo Valley filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
Echo Valley filminin yönetmen koltuğunda Michael Pearce oturuyor. Filmin senaristliğini Brad Ingelsby, Michael Pruss üstleniyor. Peki, Echo Valley filminin konusu ne, oyuncuları kim? Echo Valley filmi ne zaman vizyona girecek?
ECHO VALLEY FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzak ve güzel manzaralı bir yer olan Echo Valley'de at sahibi olarak ve atları eğiterek zaman geçiren Kate, sorunlu kızı Claire ile barışmaya çalışır. Bir gün Claire, Kate'in kapısına histerik bir şekilde ve başkasının kanına bulanmış bir şekilde gelir. Kate olan bitenin şok edici gerçeğini bir araya getirirken, bir annenin çocuğunu kurtarmak için ne kadar ileri gidebileceğini öğrenir.
ECHO VALLEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Julianne Moore - Kate Garrett
Sydney Sweeney - Claire
Domhnall Gleeson - Jackie
Kyle MacLachlan - Richard Garrett
Fiona Shaw - Jessie Oliver
Edmund Donovan - Ryan
Albert Jones - Detective Ken Ballard
Will Fitz - Lifeguard
Audrey Grace Marshall - Mallory Hanway
Merritt Janson - Haughty Mother
Luciana VanDette - Hannah
Bryan Burton - Pizzeria Employee
Katya Campbell - Audrey Garrett
ECHO VALLEY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Echo Valley filminin vizyon tarihi henüz resmi olarak yayımlanmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 5 yıldızlı iki otelde falezlere gizli tünel!
- Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
- Çanakkale'de korkunç kaza
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!
- 3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı...
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- Darp ederek öldürdükleri işçiyi suçladılar!
- 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı!