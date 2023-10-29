10 yaşında Atatürk'ü gören Nesime nine o günü anlattı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:50

Güncelleme: 29.10.2023 - 10:46

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen, şimdilerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Göltepe Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuk annesi Nesibe Kaya, kendisi 10 yaşındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü unutamadığını söyledi.

Atatürk’ün 1937 yılında trenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesine geldiğini ifade eden Nesibe Kaya, o gün koşarak gara gittiklerini söyledi.

Kaya, şöyle konuştu:

"O zamanlar 8-10 yaşındaydım. Atatürk Bahçe'ye geldi dediler. Koşarak gittik. Tren istasyonunda sandalyeler dizilmiş oturuyorlardı. Atatürk'ü davul zurnayla karşılayıp halaylar çekip oynadılar. Atatürk oturduğu yerde oynayanları izledi. Daha sonra trene binip gittiğini hatırlıyorum. Çocuklar beni İstanbul'a götürdüklerinde, Atatürk’ün okuduğu okulu gösterdiler. Kızım Sevim cep telefonunda Atatürk'ün fotoğrafını gösterince duygulanarak gördüğüm buydu. Atatürk'ü gördüğüm anı unutamam."