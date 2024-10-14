10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
Adana’da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete dolmuşun çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.T. (10) annesi Hülya Takır ve 9 kişiyi de yanına alarak 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile yola çıktı.
YOLA SAVRULDULAR
A.T. elektrikli bisikletle Güzelevler Mahallesinde ara sokaktan Levent Caddesine dikkatsizce çıkınca, Ramazan A. yönetimindeki 01 M 0110 dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki 11 kişi yola savruldu.
Kaza anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dolmuş sürücüsü ve yolcular hemen yaralananların yardımına koştu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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