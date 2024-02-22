10 yaşındaki çocuk direksiyona oturdu, park halindeki araçlara çarpıp annesini yaraladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde annesi araçtan indiği sırada 10 yaşındaki çocuğun gaza basmasıyla harekete eden otomobil park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan kazada, otomobildeki çocuk ile otomobili durdurabilmek için çaba harcayan annesi yaralandı.

IHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:43
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Milli Egemenlik Mahallesi'nde yaşanan kazada edinilen bilgiye göre, annesinin otomobilden indiği sırada, 10 yaşındaki A.E.Ç. çalışır vaziyetteki otomobilin gazına bastı. Otomobil hızla hareket ederek önce yolun sağında park halindeki otomobile, ardından da sol tarafta kaldırımda bulunan hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan 10 yaşındaki A.E.Ç. ile otomobili durdurabilmek için kapısına tutunarak sürüklenen annesi Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç sahibine sürücü belgesi olmayan küçük yaştaki çocuğu araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL para cezası uyguladı.


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