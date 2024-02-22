10 yaşındaki çocuk direksiyona oturdu, park halindeki araçlara çarpıp annesini yaraladı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:43

Güncelleme: 22.02.2024 - 12:23

Milli Egemenlik Mahallesi'nde yaşanan kazada edinilen bilgiye göre, annesinin otomobilden indiği sırada, 10 yaşındaki A.E.Ç. çalışır vaziyetteki otomobilin gazına bastı. Otomobil hızla hareket ederek önce yolun sağında park halindeki otomobile, ardından da sol tarafta kaldırımda bulunan hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan 10 yaşındaki A.E.Ç. ile otomobili durdurabilmek için kapısına tutunarak sürüklenen annesi Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç sahibine sürücü belgesi olmayan küçük yaştaki çocuğu araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL para cezası uyguladı.