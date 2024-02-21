Kediye çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı
Elazığ’da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, devrilen motosikletten düşerek yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önüne çıkan kediye çarpmak istemeyen motosiklet sürücüsü manevra yaptı. Manevra ile birlikte motosiklet devrilirken sürücü ise hafif yaralandı.
Kazayı gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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