10 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:49

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:49

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında ’evden hırsızlık’ 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.A. (30) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan L.A.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.