10 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Didim'de yakalandı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:38

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:39

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs Didim ilçesinde operasyon ile yakalandı.

Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.