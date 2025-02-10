10 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Didim'de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

10 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Didim'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:38

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs Didim ilçesinde operasyon ile yakalandı.

Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Etiketler: #Hapis Cezası #hapis

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