10 yıl hapisle aranıyordu: Kimlik sorgusunda yakalandı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:03

Güncelleme: 31.10.2024 - 16:03

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken, Sarıışık mevkiinde restoranda çalışan Yusuf Coşkuner'in (33) kimliğini sorguladı.

Coşkuner'in, Çerkezköy İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'tüzel kişi sorgusunun karşılıksız çek düzenleme' suçundan 10 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca, Aksaray 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalanmasının olduğu ortaya çıktı. Yusuf Coşkuner, jandarma tarafından gözaltına alındı.