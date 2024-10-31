10 yıl hapisle aranıyordu: Kimlik sorgusunda yakalandı
Atakum'da restoranda çalıştığı sırada yapılan kimlik sorgusunda 10 yıl 4 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edilen firari hükümlü Yusuf Coşkuner, yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken, Sarıışık mevkiinde restoranda çalışan Yusuf Coşkuner'in (33) kimliğini sorguladı.
Coşkuner'in, Çerkezköy İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'tüzel kişi sorgusunun karşılıksız çek düzenleme' suçundan 10 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Ayrıca, Aksaray 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalanmasının olduğu ortaya çıktı. Yusuf Coşkuner, jandarma tarafından gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- Kayyumdan ilk fotoğraf
- Atatürk'e hakaret etti!
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- Polis engelledi, Özel yurttaşlara çağrı yaptı
- AKP'li Şamil Tayyar'dan yandaş medyaya tepki
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Esenyurt Belediyesi'ne kayyum!
- Mansur Yavaş'tan ilk 'Ahmet Özer' tepkisi
- Tepkili veliler şikâyet etti