Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı

Siirt’te 7 ayrı suçtan aranan ve toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:50

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli firari zanlı, Merkez ilçeye bağlı Gökçebağ beldesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” dahil olmak üzere 7 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına mahkûm edilen S.E. isimli şahıs, Siirt Merkez ilçesi Gökçebağ beldesinde gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda yakalanmıştır" denildi.


Etiketler: #firari #Siirt

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