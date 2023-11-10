11 adrese eşzamanlı operasyon... Firari 9 hükümlü yakalandı!

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari 11 adrese yapılan eşzamanlı operasyonla yakalandı. Hükümlülerin cezaevine teslim edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:24
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

43 personelin katılımıyla 11 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, firari 9 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı.


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