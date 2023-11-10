11 adrese eşzamanlı operasyon... Firari 9 hükümlü yakalandı!
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari 11 adrese yapılan eşzamanlı operasyonla yakalandı. Hükümlülerin cezaevine teslim edildiği bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
43 personelin katılımıyla 11 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, firari 9 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail doğrulamadı!
- Trafik cezası iptal edildi
- Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Yargı krizinde tarafını belli etti!
- Özgür Özel'den 'eylem' açıklaması!
- İstanbul'da ekmeğe zam...
- İşte Erdoğan'ın Yargıtay planı!
- Okunmayan dosyaya erteleme kararı
- Ekranı olmayan akıllı telefonun fiyatı açıklandı
- Emniyet Önce paylaştı, sonra sildi, tekrar paylaştı