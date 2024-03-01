11 ayrı suçtan aranıyordu... Aydın'da yakalandı!

Aydın’ın Söke ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:46
11 ayrı suçtan aranıyordu... Aydın'da yakalandı!
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Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Sazlı Mahallesi’nde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 5 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs adli işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



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