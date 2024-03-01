11 ayrı suçtan aranıyordu... Aydın'da yakalandı!
Aydın’ın Söke ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Sazlı Mahallesi’nde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 5 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. isimli şahıs yakalandı.
Şahıs adli işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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