11 Büyükşehir Belediyesi, Ankara'daki 'Tarım Çalıştayı'nda buluştu

19 Mart 2022 Cumartesi, 15:21

Kırsal kalkınma destek hamleleriyle sıkça gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tarım politikaları hakkında görüş alış verişinde bulunmak ve çözüm önerilerini görüşmek üzere 11 Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlarını düzenlendiği “Tarım Çalıştayı”nda bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu’nun ülke genelinde yaşanan tarımsal krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu çalıştayda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarımsal kalkınma destekleri ve hayata geçirdiği örnek projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

TARIMSAL SORUNLAR ELE ALINDI

ABB’nin ev sahipliğinde Holiday Inn Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda; tarım ve gıda sektörüne yönelik yapılan destekler, yatırım ve üretimde altyapı sisteminin kurulması, bölgesel farklılara rağmen üretime verilen destek kriterleri, örnek ve ortak tarım projelerinin planlanması, halk marketlerde entegrasyon çalışması, düzenlenen sanatsal fuar ve toplantı gibi yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Tarımsal üretimde yaşanan sorunların il ve ülke ölçeğindeki çözüm önerilerini tespit etmek için bu çalıştayı düzenlediklerini vurgulayan ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu açıklamalarda bulundu:

“Hedefimiz tarımsal üretimde yaşanan sorunların il ölçeğinde ve ülke ölçeğindeki çözüm önerilerini tespit etmek. Büyükşehirler şu anda çok ciddi anlamda tarım sektörünü destekleme yapıyor. Bu destekleri yaparken hedefimiz üreticinin üretimden kopmadan köyünde kalarak yaşamını idame ettirmesi. Bunun üzerine temel politikalarımız var bu politikaları bir araya getirecek bir koordinasyon içerisinde daha etkili nasıl bu sektöre destek verebiliriz? Üreticimizi nasıl ayakta tutabiliriz? Bunun arayışını ve beyin fırtınasını gerçekleştiriyoruz.”

SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİLİK MODELİ VE MERKEZ BİRLİĞİ HEDEFİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent’te hayata geçirilen sözleşmeli üreticilik modelini anlatan Tüzün, şöyle konuştu:

“Amacımız bu modelle üreticiyi örgütlemek ve kooperatifleştirmek. Bu konuda Ankara Büyükşehir gerçekten çok başarılı… Başkent Maketler kapsamında 44 kooperatif ve 3 birlikten bin 700’ün üzerinde mal alıp satıyoruz. Ankara Büyükşehir olarak bir önerimiz var bütün kooperatifleri tek bir çatı altında toplayarak merkez birliğini kurmak ve böylece belediyelerin ihtiyaç duyduğu mal alımlarında ister markette olsun ister sosyal yardımlarda olsun bunları kooperatif merkez birliği üzerinden gerçekleştirmek ve kalkınmayı tabana yaymak.”

Soru cevap şeklinde interaktif ortamda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise “Belediyeler üreticinin yeterli ve düzenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktalar. Tarımsal desteklerimizi ve tarımsal üretim potansiyelimizi daha verimli hâle nasıl getirebiliriz? Kamuoyuna nasıl aktarabiliriz? Ülke gündeminde bunun farkındalığını nasıl yaratabiliriz? Bütün belediyelerimiz yem dağıtıyorlar, çiftçilerimize bu zor zamanda gübre dağıtıyorlar, mazot günümüzün en önemli konusu onu sağlıyorlar. 11 belediyemiz ile bu üretimi ve gıda zincirini nasıl daha entegre, bütüncül, faydalı ve verimli hâle getirilebiliriz? Tüm bunlar hakkında görüş alış verişinde bulunmak önem taşıyor” dedi.

TARIMIN GELECEĞİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Tarımın geleceği ve olası sorunlara karşı güç birliği yapılması gerektiğine dikkat çeken 11 Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanları, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

Buket Kallem (Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı): “Ülkemizin tarımsal geleceği için neler yapabilirizi burada tartışıyoruz. Aynı zamanda bütün belediyelerimiz ile bir sonraki zirveyi hangi ilde yapacağımızı planlıyoruz. Bu toplantıların sonunda kararlar çıkarmaya çalışarak bir yöntem ve bir standart belirlemek istiyoruz. 2014 yılından sonra çıkan Büyükşehir Belediyesi kanununda belediyeler için tarım ve hayvancılığı desteklemekle ilgili her türlü hizmet ve faaliyeti yapabilir diye bir ifade vardı ancak bunun bir altyapısı yoktu. Biz bu toplantılarla da bunu oluşturmuş oluyoruz.”

Şevket Meriç (İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı): “Toplantıların ilkini İzmir'de, ikincisini Hatay'da, üçüncüsünü İstanbul'da, dördüncüsünü ise Ankara'da gerçekleştirmenin mutluluğunu duyuyoruz. Doğa dostu, küçük ölçekli üretici ve kooperatifleri destekleyen faaliyetleri diğer belediyelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların da anlattıkları iyi örnekleri bizler de uygulamaya çalışıyoruz.”

Ahmet Atalık (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı): “11 Büyükşehir Belediyesi bilgi, görüş ve geleceğe yönelik sistem görüşlerini paylaşarak geleceğin Türkiye’sinin tarım politikalarının adımlarını burada atıyor. Bu toplantılar sayesinde daha güçlü bir yapı kurarak ve alandaki sorunları görerek çiftçimize ne şekilde dokunacağımızı kararlaştırabiliriz. Üretimi destekleyici yönde en minimum kaynakla en kaliteli üretimin gerçekleşmesi yönünde yeni adımlar atabiliriz.”