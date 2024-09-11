11 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:39

Güncelleme: 11.09.2024 - 16:39

SAKARYA ilinde 11 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 964., 967., 967. SK., 969. SK., BEYAZIT SK., KIRCAALİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde BAĞLAR CD., BELEDIYE, KALENDER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SÜTÇÜ SK., TEPE SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MESELI, MEŞELİ mahallelerinde İsimsiz157, KÖYIÇI SK., KÖYİÇİ SK., YUKARIACILIK, YUKARIACILIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 958. SK., 959. SK., 962., 963., 971., 973., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 19. CD., 346. SK., 350. SK., 365. SK., 377. SK., 383. SK., BARIŞ SK., EFES SK., ENVER TOÇOGLU, ENVER TOÇOĞLU CD., FEVZI ÇAKMAK CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., KARADERE CD., KARANİ SK., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, MELTEM SK., SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MESELI, ORTABURUN mahallelerinde KÖYİÇİ1 SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MESELI, MEŞELİ mahallelerinde 2452., 2452. SK., AŞAĞIACILIK SK., ÇAMASIRDERE, ÇAMAŞIRDERE SK., MEŞELİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 588 NOLU SK., 592 NOLU SK., 593 NOLU SK., 594 NOLU SK., 595 NOLU SK., 596 NOLU SK., 597 NOLU SK., 598 NOLU SK., 599 NOLU SK., 600 NOLU SK., 605 NOLU SK., 608 NOLU SK., BALIK SK., BİLGE SK., DİLŞAD SK., EMEL SK., GEÇİT SK., GÜNGÖR SK., İBRAHİM KANGAL CD., KAPLAN SK., KESER SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., ULU SK., YER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde A.NEJDET GÜVEN CD., DR. NURİ BAYAR CD., HALİÇ CD., POSTAHANE SK., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIRLAR, AŞIRLAR mahallelerinde KAVAKLI SK., KIRMIZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIRLAR, AŞIRLAR mahallelerinde ASIRLAR, AŞIRLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ATILIM SK., CEYDA SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇETİNKILIÇ SK., DEREBOYU SK., GIZEM, GİZEM, GİZEM CD., GÖKTEPE/1, GÖKTEPE/2, İCLAL SK., KABATAS, KAPAN SK., LIDER, SENGÜL, ŞENGÜL SK., TERTIP, TERTİP SK., YOKUS, YOKUŞ SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 2131 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, NASUHLAR mahallelerinde 2131 NOLU SK., ABAY, ABAY SK., ABAY/1, AL, AL SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARAHASAN, KAVAKLI, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU CD., KÖSEOGLU/1, KÖSEOĞLU SK., REHBER SK., RESIT, RESIT/1, SITELER, SİTELER, YAS, YAŞ SK., YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR mahallelerinde 1602 KÜME EVLER, 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2170 NOLU, ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU SK., AMBAR SK., ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, BEYAZIT CD., CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇAM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN/1, KAVAKLI/1, KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, NASUHLAR/1, NAZAR, REŞİT SK., REYHAN SK., YENICE MERKEZ MEVKII, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KAYRANCIK, NASUHLAR mahallelerinde 1375 NOLU SK., 1673 KÜME EVLER, 2037 NOLU, 2126 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2169 NOLU, 2174 NOLU, AHUDUDU, BEYAZIT, CAMILI YOLU, CUMHURİYET. SK., TUGBA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2171 NOLU, TUĞBA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ASLANLAR, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., GÜNDÜZLER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KILLER, KİLLER SK., SEFERLER, TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER, ÇELTİKLER, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1004., 1004. SK., 1032., DEMIREL, DURSUN FAKIH, DURSUN FAKIH SK., ERGENEKON SK., FATİH SK., FIDAN, FİDAN SK., KAMELYA, KAMELYA SK., KIVIRCIK SK., MESCİD SK., OSMAN GAZİ SK., SOGANLIK, SOGANLIK SK., SOĞANLIK, SOĞANLIK SK., STATYUM SK., ŞEYH EDEBALİ SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., UMURBEY CD., YARAR SK., YAVUZ SULTAN SELIM-, YAVUZ SULTAN SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA mahallelerinde BİLECİK (YENİ ) CD., RAY SK., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIYER mahallelerinde HENDEK ALTINDERE YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_184, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_250, MERKEZ_52, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1018, AHMETBEY CD., ATATÜRK CD., ÇEVRE YOLU CD., INCE, ORHAN GAZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 2008, ADNAN MENDERES CD., ATATÜRK, BARIŞ CD., HÜRRİYET, HÜRRİYET CD., ISMET INÖNÜ, SEKER, SEREF, ŞEREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, BALCILAR CD., ÇINAR SK., GAZİ SK., HALIT MOLLA, İNCE SK., KİRAZ SK., NİLÜFER SK., ORHAN GAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 50.YIL CD., BAHAR SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ CD., PARK İÇİ YOLU, ŞEREF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 50.YIL, HALİT MOLLA CD., İSMET İNÖNÜ CD., NİSAN 17. SK., ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde BALCILAR, KIRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ASAR, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES CD., SAZ SK., TÜRBE SK., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ÇAYLAR SK., HABİPLER SK., MENDERES, PINARBASI, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVİYE, UZUNKUM mahallelerinde 21008, 6. SK., CİHANGİR, KADER, KADER SK., KADER/1, KIRLANGIÇ SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYİÇİ, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SELİMİYE CD., ULUS CD., YADIGAR, YADİGAR SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512. SK., 1513., 1513./1, 1514., 1516., ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEZIRGAN, CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, KOZLUK, MELEN mahallelerinde BEYOĞLU, BEZİRGAN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMAYERİ YOLU, DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, ERGELEN, KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/8, KOZLUK SK., KOZLUK/1, KOZLUK/15, KOZLUK/20, KOZLUK/24, KOZLUK/8, KURUDERE, KURUDERE/5, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, merekez, MERKEZ (BEZIRGAN), MERKEZ/1_1, MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/38, MERKEZ/67, MERKEZ/85, MERKEZ10_10, SAHİL YOLU CD., SEFERLER SK., SEFERLER/1, SEFERLER/3, SEFERLER/4, SEFERLER/8, YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2, YUVALIDERE, YUVALIDERE SK., YUVALIDERE/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde HİLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 154, 250 SK., 253. SK., 259. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde AKSU, AKSU-, ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., KOZLUK CD., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA mahallelerinde 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 60 NOLU, 60 NOLU SK., 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., SÖGÜT, SÖGÜT CD., SÖĞÜT CD., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., AKSU CD., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., ÇAYKIŞLA CD., NEHİR CD., PIRAHMETLER, PİRAHMETLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI, KAMIŞLI mahallelerinde 11 NOLU CD., 12 NOLU, 12 NOLU CD., 94 NOLU SK., KAMIŞLI, KOZLUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI, KAMIŞLI mahallelerinde 13 NOLU, 13 NOLU CD., 90 NOLU, 90 NOLU SK., 91 NOLU, 91 NOLU SK., 92 NOLU SK., 93 NOLU SK., KAMISLI, KAMIŞLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI mahallelerinde 14 NOLU, 14 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 543, 543 SK., 569, 570 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.