11 ilde yasadışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve para aklama operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:14
11 ilde yasadışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis ve kara para aklamayla ilgili bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun merkez ilçeleri ile birlikte toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yüklü miktarda banka hesabına, ev, araba ve arsalarına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.


Samsun Operasyon bahis para aklama

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