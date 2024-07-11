11 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:28

DÜZCE ilinde 11 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BEKİRLER, ÇORAK, MELEN KIYISI mahallelerinde BEKİRLER KÖYÜ YOLU, ÇORAK, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, MELEN KIYISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ, N KENDISI mahallelerinde GELENÖZ, GELENÖZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1408., 1439., 1439. CD., 1448., 1450., 1450. SK., 1487., 1490. CD., 1493., 1493. CD., 1501. SK., 1502. SK., 1503. SK., 1505., 1507. SK., 1510., 1514., 1515. SK., 1516. SK., 1519. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, KONURALP 330., KONURALP 420., KONURALP 430., KONURALP 432., KONURALP 432. SK., KONURALP 446., KONURALP 447., KONURALP 504., KONURALP 521. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1497. SK., HAMİDİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500., 5500. CD., 5504. SK., 5507., 5514. SK., 5515., 5515. SK., 5517. SK., 5525., 5534. SK., 5536. CD., 5537. SK., 5538. SK., 5539. SK., 5558. SK., 5560., 5560. SK., 5562. SK., 5563. CD., 5565. SK., 5850. SK., 5916., D100 KARAYOLU, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 5600., 7100., 7330., 7350., 7550., 7565., 7580., 7700., D-100 KARAYOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2584. SK., 2599., 2630. SK., 2644., 2644. CD., 2658. SK., 2675. CD., 2676. SK., 2679., 2679. SK., 2707. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1893. SK., 1903. SK., 1909. SK., 1910. SK., 1931. SK., 1936. SK., 1937. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2730., 2734., 2734. SK., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902. SK., 2904., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YAYAKBAŞI mahallelerinde 5400. SK., YAYAKBASI, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, ÇAYIRTARLA, ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI, MERKEZ, N KENDISI, OVA, SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER, YENİ, YENİ AYNALI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 605 SK., AFANOGLU, AYNALI, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, ÇOBANOGLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, KONURALP 118., KONURALP 219., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP GÜVEN, KONURALP HAMAM, KONURALP KARAKOL, KONURALP TEPECİK, KONURALP YAKA, KONURALP YAKA SK., OVA, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, MERKEZ, ÜÇYOL mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU DÜZCE BAĞLANTI, BOLU GÖLYAKA YOLU, ÜÇYOL KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇYOL KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde BOSTANLIK, FEVZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KARA HACIMUSA, YENİ mahallelerinde 1086. SK., 1107. SK., 1117., 1117. SK., 1118. SK., 1121., 1121. SK., 1122., 1122. SK., 1128., 1363. SK., 1374. SK., 1375. CD., 1378., 2557. SK., 2613. SK., BAHAR, BAHAR SK., DADAS, DADAŞ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., RUHI KURNAZ, RUMELİ, RUMELİ SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 123., 141. SK., 142. SK., 146. SK., 150. SK., 155., 155. SK., 156. SK., 161. SK., 163., 165. SK., 166. SK., 167. SK., 170., 170. SK., 173., 173. SK., 219., ASAR SK., AZMIMILLI, BOLU, D 100 KARAYOLU CD., DUROĞLU SK., EREL SK., FAZIL KÜÇÜK SK., GÖZDE SK., HÜSEYIN REMZI, HÜSEYİN REMZİ SK., KUMRU SK., KUTLU SK., KÜÇÜKLER SK., NUSRETTİN SK., PARS SK., PULCU SK., SEHIT SADIK, ŞEHİT SADIK SK., TEVFİK DEMİR SK., VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde ÖZKÖK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., BAYRAM SK., KALYONCU SK., SPOR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde ACAR SK., ATIK, BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAYTAR AHMET, BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., BELEN SK., ÇIKMAZ 2, ÇİVİ SK., DEREN SK., ELIF, ELİF SK., FAN DERESİ SK., GÖDE SK., GÜL SK., HASAN KAHYA SK., HÜSEYIN YANMAZ, HÜSEYİN YANMAZ CD., HÜSEYİN YILMAZ CD., İŞ GÖREN CD., KARANFIL, KESKIN, KESKİN SK., KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KİRAZ SK., LALE, LALE SK., M.SERVET BİLGE SK., MIRAY, NEHİR SK., OKTAY SK., ONUR, OSMANIYE, OSMANİYE CD., ÖZGE SK., PAZARCIK SK., SARICA, SARICA SK., SOĞUK PINAR CD., SÜMBÜL SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞİRİN SK., TUZCUOĞLU SK., ÜÇDERE SK., YEŞİM SK., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELAMLAR mahallelerinde 702, 702. SK., 704. SK., 705, 705. SK., 706, 706. SK., 708, 708. SK., 712, PARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTAĞA, IMRIZ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, IMRIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.