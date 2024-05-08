11 yaşındaki çocuğa servis çarptı: Hayatını kaybetti!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 20:49
11 yaşındaki çocuğa servis çarptı: Hayatını kaybetti!
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Alınan bilgiye göre, Cihanbeyli'ye bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde Kuşça yolu üzerinde marketten gelen M.O'ya (11) okul servisi çarptı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri M.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın şoförü gözaltına alınırken M.O'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


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