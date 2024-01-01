11 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Zonguldak’ta hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlı ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:53
11 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, “Kasten Yaralama, Dolandırıcılık, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçlarından hakkında 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlı zanlı Kilimli ilçesinde yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadesi alınan zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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