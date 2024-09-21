11 yıl hapisle aranan hükümlü ormanda yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 11 yıl hapis cezası ile aranan O.D. (26) gizlendiği ormanda yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan O.D.’nin ilçe yakınındaki ormanda gizlendiğini belirledi.
O.D, düzenlenen operasyonla yakalanıp, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Etiketler: #gaziantep #hapis #Hapis Cezası
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