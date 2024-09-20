Kayseri'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:45

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadın hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri #hükümlü

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