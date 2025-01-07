Bingöl’de cinayetten aranan firari hükümlü yakalandı!
Kentte polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "kasten öldürme" suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahsın, çeşitli suçlardan toplamda 18 farklı suç kaydı olduğu belirtildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı.
Çeşitli suçlardan toplamda 18 farklı suç kaydı olan şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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