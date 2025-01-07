Bingöl’de cinayetten aranan firari hükümlü yakalandı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:37

Güncelleme: 07.01.2025 - 15:37

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı.

Çeşitli suçlardan toplamda 18 farklı suç kaydı olan şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.