12 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:50

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:50

KOCAELİ ilinde 12 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ÇALYER mahallelerinde ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, SÜLLÜ mahallelerinde SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS mahallelerinde BERİL SK., BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLICA, BAĞLICA mahallelerinde ORTAKÖY MEVKII, ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA mahallelerinde YALINKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALIPASA mahallelerinde ENSAR, ENSAR SK., ESİN ÇIKMAZI SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, KIŞLA SK., KÖSE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOĞLU mahallelerinde ERASKAN SK., SAKIZ AĞACI, SARICALAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Salı 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ, KARABAŞ, MALTA, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 106.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 38.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ SK., BEGONYA ÇIÇEGI, BÜYÜKOĞLU SK, CAMİ SK., CEVİZ AĞACI, ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GARDENYA, GÜLEÇ SK., GÜNDÖNDÜ, GÜNES, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AGACI, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, LEVENT SK., MAVIS, MAVİŞ, MERSIN AGACI, MÜDÜR SK, MÜLAYİM, NERGİS SK., ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK, PINAR SK., PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARICALAR, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SUDE, SÜVARİ, TONBUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KALBURCU mahallelerinde ELMACIK MERKEZ MEVKII, ELMACIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK MERKEZ MEVKİİ, ELMACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALBURCU MERKEZ MEVKII, KALBURCU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BADEM SK., ERÇELİK SK., ERDEM, ERDEM SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 12 Mart Salı 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde MEVLANA CD., NEŞE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN mahallelerinde AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AVANOS SK., BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYŞEHİR SK., BÜLBÜL SK., ÇAĞATAY SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE, KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YOKUŞ SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde 100.YIL CD., ADALETLI, ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., AKŞEMSEDDİN SK., ALTUN, ALTUN SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDINLAR. SK., AZRA SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BANU SK., BAŞAK CD., BILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR SK., ÇİLLİ SK., DİDEM SK., ESNAF SK., FESLEĞEN SK., FIRAT SK., FİŞEK SK., GELİN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., HANDAN, HANDAN SK., HANDE SK., HİSAR SK., İBNİ SİNA CD., KADIRGA SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., NEŞE SK., ORHAN SULTAN SK., ÖZTEMİZLER SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., SELAMET SK., SEVİNÇ SK., SULTAN ORHAN, TABLO SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., UTKU SK., ÜRETKEN SK., YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., ZERRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, TERZİLER mahallelerinde ACAR SK., ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALTINER SK., ALYILDIZ SK., ANKA CD., ANKARA.., ANKARA.. CD., ARILAR SK., ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYDEMİR SK., AYIŞIĞI SK., AYSU SK., AYŞİN SK., BAKI, BAKİ SK., BARISÇI, BARIŞÇI SK., BEDİR SK., BELEMİR SK., BİZİM SK., CEYHAN SK., CUMHURİYET. CD., DAMLAR, DARI SK., DEMİRÖZ CD., DERGAH SK., DİCLE CD., DİVAN SK., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ECE SK., ERAY SK., ERGİN SK., ERSİN SK., FESTIVAL SK., FESTİVAL SK., FIDANCIK, FİDANCIK SK., GENÇ SK., GÖKBUDAK, GÖKBUDAK SK., GÖKYÜZÜ SK., GÜLBAHÇESI, GÜLDEREN SK., GÜNGÖR, GÜNGÖR SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., GÜZELKENT SK., HAZERAN SK., HEMSIRE, HEMŞİRE SK., HIRA, HİLAL SK., HİRA SK., ISILAY, IŞILAY SK., İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İLÇE SK., İNEGÖL CD., KALEMLI, KALEMLİ SK., KALKANDERE SK., KANUNİ SK., KARAKİRAZ SK., KARDEŞ SK., KAYGUSUZ SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MERT SK., MILLET, MİLLET CD., MUMCU SK., NESEM, NEŞEM SK., NİŞANCI SK., NUR CD., OĞUZ SK., ÖZBEY SK., ÖZLEM SK., ÖZSOY SK., REYHANLI SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SEHITLER, SELVILI, SEMA, SEYHAN SK., SÖĞÜTLER SK., ŞAMDAN SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ CD., ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., ŞEHİTLER CD., ŞENGÜL SK., TIMUR, TİMUR SK., TUĞRA SK., ULUS, ULUS CD., ULUSOY, ULUSOY SK., YALI, YALI SK., YEMENI, YEMENİ SK., YENİ CAMİ SK., YENİGÜN SK., YILDIZLAR SK., YİĞİT SK., ZAFER, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMİRGAZİ CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜZELHİSAR CD., KARABEYLİ SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., MAKBER SK., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADNAN MENDERES, ARSLANBEY, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KUZU SK., MERVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ANKA SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇUBUK SK., ERİŞ SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GENÇLİK SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., İSTASYON CD., KATİP SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., NAMZET SK., NUH SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞEVKET SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALİYE SK., AYAN SK., ÇUBUK, DR.ZEKİ ACAR CD., EDİP SK., EĞİTİM CD., EMIN, KAFKAS, KAFKAS SK., KÜÇÜK, ORTANCA SK., SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., YARENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK, HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, DÜZALAN, ERENKAYA SK., ERENLER, HASAN AGA, HASAN AĞA SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERINDERE, SERİNDERE, SERVETIYE CAMI, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, TEPECIK, TEPECİK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 12 Mart Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇA, BILLUR, BİLLUR SK., ÇİĞDEM SK., MARMARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.