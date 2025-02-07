1.2 milyon liralık vurgun! Tekirdağ'da 'kuyumcu' soygunu: 5 tutuklama
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çalan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık 2024’te saat 04.15 sıralarında İstanbul’dan gelen sahte plakalı bir araçla Gürsel Paşa Caddesi’ndeki kuyumcuya girerek soygun yapan silahlı ve kar maskeli şahısların peşine düştü.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan çalışmaların ardından 31 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskları, kar maskeleri ve eldivenler, çeşitli ziynet eşyaları ve 64 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.
Ayrıca suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, sahte banka kartları, bir dizüstü bilgisayar ve dijital materyaller bulundu.
CEZAEVİNE KONULDU
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Kırgın ve yorgun şehir
- Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- 'Her şey göze alınmış durumda'
- Sahte içkiye 33 can kaybı daha
- Enginyurt: MHP'li arkadaş 'komünist mi oldun' diyor
- Maduro'nun uçağına Dominik'te el koydular!