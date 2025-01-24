Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bileziği çalıp kaçtı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcudan 105 bin lira değerinde bilezik çalan M.K., polis tarafından yakalandı. Daha önce kurşunlama, darp ve hırsızlık gibi suçlara karıştığı tespit edilen şüpheli, tutuklandı.

Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bileziği çalıp kaçtı
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:26

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren M.K., 105 bin lira değerinde iki bilezik alarak kaçtı. Şüpheli M.K., bilezik satın almak istediğini söyleyerek iş yeri sahibi Ferit Koral’dan iki bilezik talep etti. Ancak Koral tezgahın altına eğildiği sırada M.K., bilezikleri alıp dükkandan koşarak kaçtı. Kuyumcunun şikayeti üzerine Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüpheli M.K., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin daha önce Lüleburgaz’da bir çay ocağını kurşunlama, Babaeski’de bir ayakkabı dükkanından hırsızlık yapma ve işletme sahibi kadını darp etme gibi olaylara karıştığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kırklareli Cezaevi’ne gönderildi. 


Etiketler: #Kırklareli #lüleburgaz #hırsızlık

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