12 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:53

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:53

BOLU ilinde 12 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde AKSU SK., AYDOGAN, DEMIREL, DEMİREL SK., HÜKÜMET SK., İTFAİYE SK., ÖZTÜRK, PAZARKÖY, PAZARKÖY CD., SAHİL SK., SHT.LEVENT SAHIN, ŞHT.LEVENT ŞAHİN SK., YAŞAR KARBANCIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 12 Temmuz Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, BEŞLER, TABAKLAR YAZIYAKA, YUKARI mahallelerinde ADNAN KAHVECİ SK., HACI AHMETLER CD., HACIAHMETLER, HACIAHMETLER KÖYÜ YOLU, İNÖNÜ CD., MENGEN HACIAHMETLER YOLU, SITMA PINARI CD., YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR mahallelerinde ALİ RIZA TEKEMEN CD., VİLLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2902, 2904, 2917, BILGIN, CUMHURİYET CD., ÇIĞIRTKANLAR, DÖNER SK., FUAR SK., GÜNDÜZ SK., İZZET BAYSAL CD., KARAÇAYIR PARKI İÇİ YOLU, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, SEHIT ISMAIL SEREMET, ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SOK., ŞEHİT NECİP EMRE SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD., ŞEREF SK., YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2901, ANADOLU SK., BİLGİN SK., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIZMECIOGLU, ÇİĞDEM SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİZMECİOĞLU SK., EFLATUN SK., EREN, HULİSİ TÜZMEN CD., KÖKNAR, KUTUCULAR, KUTUCULAR SK., MURAT CANBAŞ CD., NADİR SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK BULVAR, OVABAŞLI SK., SEHIT HASAN DURMUSOGLU, SEHIT SELEN PASA, ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde AİBÜ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT, MERKEZ, YASAMKENT mahallelerinde 254, 255, 256, 296 SK., 3 CD., ALPAGUT, ALPAĞUT CD., DR.AYKUT BARKA, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL AKIL VE RUH SAĞLI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR mahallelerinde 1. SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 2. SK., 6. ADA, AHMET BAYSAL BLV., ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, AYDINLIK SK., D-100 KARAYOLU CD., E.5 CD., E.5 -6, GÜCÜKDERE, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH, YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde DİBEKHAN ÇİFTLİĞİ SK., DİBEKHANI ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YILDIRIM BEYAZIT DİBEKHANI ÇİF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Temmuz Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMLI mahallelerinde DELİCE KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Temmuz Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÖREN, MERKEZ mahallelerinde GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMANLAR mahallelerinde DUMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.