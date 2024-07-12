12 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:53

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:53

İstanbul ilinde 12 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS sk / KARTALTEPE mah TERAKKİ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI sk bölgelerinde 12/07/2024 10:00:00 - 12/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, AKTARLAR KAHYASI, ATMACA, BADE, BAYIR, BAYRAK, BEKÇİ, BERBER, BILDIRCIN, BİNEKTAŞI, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HACI GÜLSEN ÇIKMAZI, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MAHMUT DAYI, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SALAŞ, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YAKUT, YAZMACI BAYRAM, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KERESTECİ FAZIL, PERŞEMBE PAZARI, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk / EMEKYEMEZ mah BUĞULU, FÜTUHAT, SARI ZEYBEK, YANIK KAPI sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 12/07/2024 10:00:00 - 12/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ALACEYLAN, ASKER, DEREİÇİ, ELMAS, KESKİN, MEYDAN, ZÜMRÜT, ŞENER sk / PİRİPAŞA mah DEREİÇİ sk bölgelerinde 12/07/2024 10:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ATALAY ÇIKMAZI, BOĞAZ, DURAN, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, NİDA, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, VAKAR, ÇARDAK, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah ATİLLA sk, DÜDEN sk. bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DÜZ, GÜN, ILGAZ, KARABAŞ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, SEVHAN, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇAPA, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, 7.LALE, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, FIRIN, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KARTAL, KEMER, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.GONCA, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, BURGAZ YOLU, DARI, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, MISIR, MİS, NAKIŞ, PİRAMİT, TÜLAY, YUMAK, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 12/07/2024 10:00:00 - 12/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEVİZ, 1.KASIMPATI, 1.KELEBEK, 1.LEVENT, 1.PAPAĞAN, 1.YILMAZ, 2.DERE, 2.ORTANCA, CUMHURİYET, DEREBAŞI, DİŞBUDAK, GÖKTÜRK, GÜLİZ, KADİFE, KEMER BOYU YOLU, KÜLTÜR, MEMBA, ORMAN, SÜVARİ, YEŞİM, ÇAMLICA, ÇIKMAZ, İDİL sk bölgelerinde 12/07/2024 12:00:00 - 12/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, ŞEHZADEBAŞI sk / SÜLEYMANİYE mah BESİM ÖMERPAŞA, BOZDOĞAN KEMERİ, PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/1., 869/4., 872., 873., 875., 876., 876/1., 876/2., 879/2., SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgelerinde 12/07/2024 00:05:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 12/07/2024 00:05:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562., 563., 564., 567., 568., 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569/1., 648/2. sk bölgelerinde 12/07/2024 13:15:00 - 12/07/2024 17:15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY İĞDE, MAÇKA, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / GAZİTEPE mah EROĞLU ÇIKMAZI, GAZETE ÇIKMAZI, GÖKÇİN, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, ISSIZ ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, VELİBEY sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MUZAFFER sk / ORTAKÖY mah SEZER sk / SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DAĞÇİÇEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, GÜMÜŞYAKA, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÇAYHANE, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / GÜMÜŞYAKA mah AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DERİNCE, DİLOVASI, EMİRSULTAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, KURŞUNLU, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER, SAMANDAĞ, SARAYÖNÜ, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, TELAĞACI, TELSİZ, TOROSLAR, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk / MİMAR SİNAN mah BASIN, DAMLA, HALKEVİ, PARK, ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah 4039 sk bölgelerinde 12/07/2024 10:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE sk / ERGENEKON mah CUMHURİYET, DERE 2, DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, HİDAYET, KAYA HATUN, PAPA RONCALLİ, POYRAZ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, TAY, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah DERSANE, HALASKARGAZİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ÖZDEN sk bölgelerinde 12/07/2024 11:00:00 - 12/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 19 MAYIS, BEYAZIT, CUMHURİYET, GÜLBAHÇE, HÜLYA 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KOCATEPE 1, PİRAMİT, SARP 1, SUDİ ÖZKAN, TEMALTI, UZUN 1, ÇEŞMEDERE, İKLİM, İLKAY 1, İLKNUR 1, İPEKYOLU sk / KAMİLOBA mah CAN 1, DUYGU 1, FIRTINA 1, NESRİN, SUDİ ÖZKAN, TOPEL, TURNA 1, TUTKU, ÇEŞMEDERE, ÇEŞMEDERE sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER sk bölgelerinde 12/07/2024 09:30:00 - 12/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah DOĞA, KARADAĞ, ÇİLEK sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 11/07/2024 20:00:00 - 12/07/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., 1115., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1124., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEVLANA sk / YAVUZ SELİM mah 1061., 1064., CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1487., 1492. sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, BAHADIR 1, FERHAT 1, GAZİLER sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AYNUR, FETİH, ÇİLEK sk bölgelerinde 12/07/2024 10:05:00 - 12/07/2024 14:05:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -GENÇOSMAN mah sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 11., GİYİMKENT 12., GİYİMKENT 13., GİYİMKENT 14., GİYİMKENT 15., GİYİMKENT 16., GİYİMKENT 20., GİYİMKENT 5., MAHMUT PAŞA, ÖRÜCÜLER, İDRİS NEBİ sk bölgelerinde 12/07/2024 00:30:00 - 12/07/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN sk bölgelerinde 12/07/2024 00:00:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GALİP ESMER, SOLMAZ, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah NAMIK KEMAL, SEFA, VATAN sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AÇELYA, GALİP ESMER, KALENDER, SOLMAZ, TEVFİK FİKRET, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, CANER, HAYAT, KÖROĞLU, SEDEF sk / GÜRPINAR mah KARTAL sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah MİLLET, İSTİKBAL sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034., 3038., 3093. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3007., 3013., 3015., 3017., 3111., 319., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 418., 419., 456., 457., 458., 460., BALIK YOLU, OZANLAR sk / İNÖNÜ mah MANDIRA sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 742., 747., 751., 762., 769., 780., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 12/07/2024 09:00:00 - 12/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 12/07/2024 00:05:00 - 12/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1429/4., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 12/07/2024 11:00:00 - 12/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 12/07/2024 13:00:00 - 12/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.