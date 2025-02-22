12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu: Operasyonla yakalandı!

Sarıkamış’ta hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cesası bulunan 1 kişi polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu: Operasyonla yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:44

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D.'nin (31) bir işyerinde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda K.D. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Kars #Operasyon #şüpheli #uyuşturucu

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