12'nci çocuğuna hamile... 291 yıl hapis cezasıyla aranan 11 çocuk annesi, Eskişehir'de yakalandı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 14:12

Güncelleme: 01.12.2024 - 14:14

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kapı dilini düşürme yöntemiyle 15 farklı adresten hırsızlık suçundan hakkında toplam 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.’nin kendisine ait araçla Bursa’dan kente giriş yaptığını belirledi.

11 ÇOCUK ANNESİ, 12'NCİ ÇOCUĞUNA HAMİLE...

Takibe alınan Ceylan Ç.’nin aracı, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde durduruldu. Gözaltına alınan 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu anlaşılırken, ayrıca 162 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Ceylan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan Ç.’nin hamilelikleri nedeniyle hapis cezalarının daha önce de ertelendiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.