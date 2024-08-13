13 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 13.08.2024 - 11:30

İZMİR ilinde 13 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 09:00:14.974-2024-08-13 15:00:00.749 saatleri arasında Düzce; Torlak, Torlak Mevki, Koy Yolu, Azmak Mevki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:00:14.974-2024-08-13 15:00:00.749 saatleri arasında Turgut; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 09:00:39.881-2024-08-13 13:00:49.031 saatleri arasında Çay; 2130. Sk., 2100. Sk., 2105. Sk., 2104. Sk., 2097. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2094. Sk., 2102. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 13:00:54.443-2024-08-13 17:00:05.456 saatleri arasında R. Şevket İnce; 2134. Sk., 2129. Sk., 2109. Sk., 2095. Sk., 2093. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 13:00:54.443-2024-08-13 17:00:05.456 saatleri arasında Muhittin Erener; 2094. Sk., 2095. Sk., 2097. Sk., 2096. Sk., 2134. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 09:30:35.766-2024-08-13 14:00:43.955 saatleri arasında Çiftlik; 84. Sk., 85. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 12:00:00.647-2024-08-13 15:00:06.863 saatleri arasında Altınyunus; 3433. Sk., 3435. Sk., 3431. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 12:00:56.725-2024-08-13 15:00:17.224 saatleri arasında Celal Bayar; , 5065, 5152, 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5158. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5165. Sk., 5166. Sk., 5169. Sk., 5172. Sk., 5225. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 12:00:56.725-2024-08-13 15:00:17.224 saatleri arasında Ilıca; 5102. Sk., 5103. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5129. Sk., 5129/1. Sk., 5131. Sk., 5133. Sk., 5135, 5136. Sk., 5137. Sk., 5139. Sk., 5143. Sk., 5151. Sk., 5253. Sk., Marina, 5092, 5101/2. Sk., , İsimsiz12, 5000, 5057. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5065, 5066. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5074. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5076/1. Sk., 5077. Sk., 5078. Sk., 5081. Sk., 5082. Sk., 5083. Sk., 5085, 5086, 5087. Sk., 5089. Sk., 5090. Sk., 5091. Sk., 5093. Sk., 5094. Sk., 5096. Sk., 5097. Sk., 5098. Sk., 5099. Sk., 5100. Sk., 5101. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 12:00:56.725-2024-08-13 15:00:17.224 saatleri arasında Altınyunus; 3440. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., , İsimsiz2, 3215. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3430. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3436/1. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3452. Sk., 3453. Sk., 3455. Sk., 3456. Sk., 3457. Sk., 3458. Sk., 3461. Sk., 3462. Sk., 3463. Sk., 3464. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk., 3467. Sk., 3468. Sk., 3469. Sk., 3470. Sk., 3471. Sk., 5000, Ege Çeşme Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Hamam; çukur, mendegüme küme evler, , Köşk Ödemiş Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, melcek, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Çayır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Güney; İsimsiz6, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Güney Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Küre; KÜRE, Küre Köyü, Köşk Ödemiş Yolu, KÜRE KÜME EVLERİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Küçükören; başören, KÜÇÜKÖREN, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Hamam; İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu, , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Çayır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Güney; İsimsiz4, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Sarılar; Sarılar Köyü, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Kocaaliler; Kocaaliler Yolu, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz30, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 09:30:49.755-2024-08-13 15:30:59.938 saatleri arasında Çobanköy; ÇİMENLİK KÜMEEVLER, SARILAR KÖY YOLU, çobanköy merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, , İsimsiz35, Sarılar Köyü, İsimsiz34, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Çobanköy; , çobanköy merkez, SARILAR KÖY YOLU, ÇİMENLİK KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 14:30:18.127-2024-08-13 15:30:37.477 saatleri arasında Kocaaliler; , İsimsiz30, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Kocaaliler Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 10:00:02.058-2024-08-13 15:00:11.544 saatleri arasında Ilıca; Erdal İnönü Cd., Zeytin Sk., Zeytin Sk., Zeytin Sk., Zeytin Sk., Zeytin Sk., Zeytin Sk., Çamlıca Sk., Çamlıca Sk., Çamlıca Sk., Çamlıca Sk., Çamlıca Sk., Çamlıca Sk., Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk., Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk., Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk., Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk., Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk., Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk., Prof. Dr. Türkan Saylan Cd., Prof. Dr. Türkan Saylan Cd., Prof. Dr. Türkan Saylan Cd., Prof. Dr. Türkan Saylan Cd., Prof. Dr. Türkan Saylan Cd., Prof. Dr. Türkan Saylan Cd., Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Türkan Saylan, Lale Sk., Lale Sk., Lale Sk., Lale Sk., Lale Sk., Lale Sk., Körfez Sk., Körfez Sk., Körfez Sk., Körfez Sk., Körfez Sk., Körfez Sk., Erdal İnönü Cd., Erdal İnönü Cd., Erdal İnönü Cd., Erdal İnönü Cd., Erdal İnönü Cd., Prof. Dr. Türkan Saylan Sk., Prof. Dr. Türkan Saylan Sk., Prof. Dr. Türkan Saylan Sk., Prof. Dr. Türkan Saylan Sk., Prof. Dr. Türkan Saylan Sk., Prof. Dr. Türkan Saylan Sk., Erdal Ayrancı, Erdal Ayrancı, Erdal Ayrancı, Erdal Ayrancı, Erdal Ayrancı, Erdal Ayrancı, Adalar Sk., Adalar Sk., Adalar Sk., Adalar Sk., Adalar Sk., Adalar Sk., , , , , , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 10:00:30.973-2024-08-13 17:00:44.838 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz84, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz161, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz4, , İsimsiz82, İsimsiz83, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 10:00:30.973-2024-08-13 17:00:44.838 saatleri arasında Olgunlar; AVGAN, Avgan Sk., İsimsiz67, İsimsiz43, AVGAN, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 10:00:30.973-2024-08-13 17:00:44.838 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz159, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 12:00:12.403-2024-08-13 16:00:19.501 saatleri arasında Saçlı; İsimsiz35, İsimsiz35, İsimsiz2, İsimsiz40, İsimsiz1, İsimsiz36, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz39, , İsimsiz40, , İsimsiz1, İsimsiz31, İsimsiz31, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 12:00:12.403-2024-08-13 16:00:19.501 saatleri arasında Veliler; ULU VELİLER, ULU VELİLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 10:00:37.183-2024-08-13 16:00:43.746 saatleri arasında Kemalpaşa; 7405. Sk., 7086/4. Sk., 7086. Sk., 6108/1. Sk., 7086/5, 7086/6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 16:00:16.362-2024-08-13 16:15:25.578 saatleri arasında Kemalpaşa; 7086/4. Sk., 7086/6, 6108/1. Sk., 7086/5, İsimsiz162, , 7033. Sk., 7086/1. Sk., 7086. Sk., 7033, 7405. Sk., 7086/7. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 16:00:16.362-2024-08-13 16:15:25.578 saatleri arasında Gürpınar; 7033, İsimsiz11, 7033. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-13 2024-08-13 10:00:56.524-2024-08-13 16:00:03.856 saatleri arasında Buruncuk; 412/1. Sk., 412. Sk., 407. Sk., 405. Sk., 404. Sk., 403. Sk., 402. Sk., 400. Sk., , 406. Sk., Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., Çanakkale Asfaltı, Buruncuk Kalesi Mevki, Buruncuk Cd., 413. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 10:00:56.524-2024-08-13 16:00:03.856 saatleri arasında Musabey; 203. Sk., ÇAVUŞ YOLU, 218 Sk., İsimsiz96, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 10:00:56.524-2024-08-13 16:00:03.856 saatleri arasında Yıldırım; İsimsiz17, İsimsiz18, 35/6, 35/5, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 10:00:56.524-2024-08-13 16:00:03.856 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-13 2024-08-13 10:00:56.524-2024-08-13 16:00:03.856 saatleri arasında Çavuş; ÇAVUŞ YOLU, Çavuş Cd., Çanakkale Asfaltı, 216. Sk., 214. Sk., 212. Sk., 210. Sk., 209. Sk., 208. Sk., 207. Sk., 206. Sk., 205. Sk., 204. Sk., 203. Sk., 202. Sk., 201. Sk., 200. Sk., 218 Sk., İsimsiz97, İsimsiz48, elektrik kesintisi yaşanacaktır.