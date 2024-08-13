13 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 13.08.2024 - 11:30

KOCAELİ ilinde 13 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SUCUALI, SUCUALİ mahallelerinde KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, SAPAKPINAR, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR mahallelerinde KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde ALACAHAN SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD, ATMACA SK, ATMACA SK., BAGDAT, BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİHANGİR SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HARA, HARA SK., HASEKİ, KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLIM SK., MÜSLİM SK., PERÇEM SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., UZUN SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN PÜSKÜLÜ SK., DİŞBUDAK SK., FİNİKE SK., GÜLAĞACI SK., HARDAL SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ERENGÜL SK., FATİH CD., ITIR SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., ÖREN SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA, ELMA SK., HOSNUT, HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, TERZİLER, UZUNBEY, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 57.ALAY SK., ACAR SK., AKINCI, AKINCI SK., AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKMEŞE YOLU CD., AKYILDIZ SK., ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALTINER SK., ALTINTAŞ SK., ALYILDIZ SK., ANKA CD., ANKARA.., ANKARA.. CD., ARILAR SK., ARNAVUT SK., ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYDEMİR SK., AYDIN SK., AYDOĞAN SK., AYIŞIĞI SK., AYSU SK., AYŞİN SK., AYYILDIZ, BAKI, BAKİ SK., BARIŞÇI SK., BEDIR, BEDİR SK., BELEMIR, BELEMİR SK., BILGI, BİLGİ SK., CANAN SK., CENNET SK., CEVAHİR SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., CUMHURİYET. CD., ÇANTI SK., ÇESMELI, ÇEŞMELİ SK., D-100 KARAYOLU CD., DAMLAR, DAMLAR SK., DARI SK., DEMİRÖZ CD., DERGAH SK., DIVAN, DİVİTLİ SK., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ECE SK., ERAY SK., ERGİN SK., ERKAN SK., FESTİVAL SK., FIDANCIK, FİDANCIK SK., FİDANLIK SK., GEBEŞLER SK., GENÇ SK., GEZER SK., GÖKBUDAK, GÖKBUDAK SK., GÖKYÜZÜ, GÜLBAHÇESI, GÜLDEREN SK., GÜNGÖR, GÜNGÖR SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HAZAN SK., HAZAR SK., HAZER, HAZERAN SK., HEMSIRE, HEMŞİRE SK., HIRA, HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., HİLAL SK., HİRA SK., INEGÖL, ISILAY, IŞILAY SK., İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İLÇE SK., İMREN SK., İNEGÖL CD., KALEMLI, KALEMLİ SK., KALKANDERE SK., KANUNİ SK., KAPLAN SK., KARAKİRAZ SK., KARDES, KARDEŞ SK., KAYGUSUZ SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., MARAL, MARAL SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MERAM, MERAM SK., MILLET, MİLLET CD., MUMCU SK., NESEM, NESEM SK., NEŞEM SK., NISANCI, NİŞANCI SK., NUR, NUR CD., OĞUZ SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., ORUÇ REİS SK., ÖZBEY SK., ÖZLEM SK., ÖZSOY SK., PIRI REIS, PİRİ REİS SK., RASAT SK., REYHANLI SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SALİH REİS SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SEHERYILDIZI, SEHERYILDIZI SK., SEHITLER, SELVILI, SELVİLİ SK., SEMA, SEMA SK., SENOL, SEREF, SEYHAN SK., SÖĞÜTLER SK., ŞAMDAN SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ CD., ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., ŞEHİTLER CD., ŞENGÜL SK., ŞENOL SK., ŞEREF SK., ŞEYMA SK., TAÇYAPRAK, TAÇYAPRAK SK., TİMUR SK., TUĞRA SK., TUTKUN, TUTKUN SK., ULUSOY SK., VEFALI SK., YALI, YALI SK., YAVUZ SELİM SK., YEMENI, YEMENİ SK., YENİ CAMİ SK., YENİGÜN SK., YILDIZ, YILDIZ CD., YILDIZLAR SK., YİĞİT SK., YÜCEHAN SK., ZAFER, ZAFER SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021 mahallelerinde 101., 101. CD., 105. CD., 1115. SK., 1134. SK., 201. CD., 2107., 2107. SK., 2118. SK., ATİLLA SK., AYAN, AYAN SK., ÇAĞDAŞ SK., EZGİ SK., TEPEBAŞI SK., ZEYTINLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 13 Ağustos Salı 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, HİSAREYN MERKEZ, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4211. SK., 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4230. SK., 4315., 4315. SK., 4317. SK., 4318., 4318. SK., 4320., 4320. SK., 4321. SK., 4322. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4330., 4330. SK., 4338. SK., 4342. SK., 4347. SK., 4352. SK., 4353. SK., 4355., 4355. SK., 4373. SK., 4423. SK., 4428., 4430. SK., 4431. SK., BAĞDAT CD., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., ERDEM, ERDEM CD, ERDEM CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., KINALI SK., OKYAR, OKYAR CD., SIRMEN, SİRMEN CD., SOGUKOGLU, SOĞUKOĞLU CD., STAD, STAD CD., SUNAR, SUNAR CD., SÜMBÜL SK., TATAR IHSAN, TATAR İHSAN CD., UZUNER CD., ZORLU, ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, AKPINAR, ALİKAHYA FATİH, BAYRAMOĞLU, CEDIDIYE, ELMALIK, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, HACIHALIL, İSTASYON, KARA HACIMUSA, KAYACIK, KEMALİYE, KÖSELER, MAKSUDIYE, MERKEZ, N KENDISI, SARAYYERI, SULTAN ORHAN, TAŞKÖPRÜ, YALI, YENİ mahallelerinde 1111. SK., 1231/1., 1555/1. SK., 1558/1. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1560. SK., 1560/1. SK., 1561., 16044., 208., 234 SK., 2748., 3. CD., 5600., 7330., 8092., 8097., ALPARSLAN TÜRKEŞ CD., ARDIÇ SK., ARIZLI TOKİ KONUTLARI SK., ELMALIK MAHALLE YOLU, FATİH SULTAN MEHMET CD., ISTANBUL, İPSİZ RECEP CD., KAPTAN SK., MELTEM CD., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SERVET BUCURGAT, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 13 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPEMANAYIR mahallelerinde 3120., 3120. SK., 3122., 3122. SK, 3126., 3525., 3550. SK., 3556., 3558., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3705, 3708., 3721., 3722., 3730., 4610., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDOĞDU SK., BOSNA CD., CAMİ SK., ÇEŞME ALTI SK., DEDE SK., DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ESENYOL SK., FINDIKLAR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., HARMAN SK., HATIPLER, KABAKULAK SK., KANCILI SK., KARGA PINARI CD., MEZARLIK SK., NALBANT SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., SEDA SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Ağustos Salı 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 448. SK., 458., 458. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 510. SK., 58. SK., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 86. SK., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 92. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.