13 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:28

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:28

BOLU ilinde 13 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, KONAKLAR, MERKEZ, MURSALLAR, ORTAKÖY, ORTAKÖY MERKEZ, TEKKEDERE, TEPECIK, TEPECİK, YAĞBAŞLAR, YENİPELİTCİK, YUKARI YAYLASI mahallelerinde AYDINCIK ASAGI YAYLA YOLU, AYDINCIK KÖYÜ YOLU, AYDINCIK YAYLASI, AYDINCIK YUKARI YAYLA YOLU, BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ÇETİKÖREN KÖYÜ, ÇETİKÖREN KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, KONAKLAR MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI, ORTAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, TEPECIK MAHALLE YOLU, YAĞBAŞLAR KÖYÜ MURSALLAR MAH, YAĞBAŞLAR KÖYÜ YOLU, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇALAR, ASAGI, AŞAĞIKUZÖREN, BALTALI, BOZCAARMUT, BÜRNÜK, BÜRNÜK MERKEZ, FAKILAR, GIDIRIS, GÖLCÜK, KARTALLAR, KOLKÖY, KOLKÖY YAYLASI, KÜTÜKÇÜLER, MERKEZ, MEŞECİ, ORTA, RÜZGARLAR, TARAKÇI YAYLASI, YUKARI, ZAHMANLAR mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ANKARA BOLU YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, ASAGIKUZÖREN KÖY YOLU, AŞAĞIKUZÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AŞAĞIKUZÖREN KÖYÜ YOLU, AŞAĞIKUZUREN KÖYÜ YOLU, AVŞAR KÖYÜ FAKILAR MAH, BALTALI KÖYÜ BOZCARMUT MAH, BALTALI KÖYÜ KÜTÜKÇÜLER MAH, BALTALI KÖYÜ YOLU, BALTALI YUKARI MAHALLE YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, BÜRNÜK MERKEZ KÖY YOLU, ÇANAKÇILAR YAYLASI, ÇANAKÇILAR KÖY YOLU, FAKILAR KÖY YOLU, FAKILAR MAHALLE YOLU, GIDIRIS MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MAHALLE YOLU, HOLUZ YAYLASI, IŞIKLAR KÖY YOLU, KARTALLAR MAHALLE YOLU, KOLKÖY YAYLASI, KOLKÖY KÖYÜ YOLU, KUZÖREN DAĞLI KÖY YOLU, KUZÖRENDAGLI KÖY YOLU, KUZÖRENEMIRLER KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ YOLU, NUHLAR MERKEZ KÖY YOLU, ORTA MAHALLE YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU, TARAKÇI YAYLASI, TARAKÇI YAYLA YOLU, YUVA YAYLASI, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 13 Haziran Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELİNÖZÜ, KARŞIKÖY, ORMANPINAR mahallelerinde GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK, TAŞKESTİ mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., FABRİKA YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 13 Haziran Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY, SOFTALAR mahallelerinde ÇAY KÖY SOFTALAR MAH, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, SOFTALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.