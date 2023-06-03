13 kişi yaralanmıştı: Gebze'de yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gebze'de önceki gün servis aracının TIR'a çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:22
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen ve 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SERVİS MİDİBÜSÜ TIR'A ÇARPTI!

Kaza, 1 Haziran'da saat 07.00 sıralarında D-100 karayolunun Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail T. yönetimindeki işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile birlikte 13 kişi yaralandı. 

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.


D-100 Gebze İşçi midibüs servis kaza kocaeli

İlgili Haberler

Gebze'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Gebze'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'de TIR'a çarparak devrilen servis aracındaki 13 işçi yaralandı

Kocaeli'de TIR'a çarparak devrilen servis aracındaki 13 işçi yaralandı
Çorlu'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Çorlu'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

En Çok Okunan Haberler