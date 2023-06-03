13 kişi yaralanmıştı: Gebze'de yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Gebze'de önceki gün servis aracının TIR'a çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen ve 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
SERVİS MİDİBÜSÜ TIR'A ÇARPTI!
Kaza, 1 Haziran'da saat 07.00 sıralarında D-100 karayolunun Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail T. yönetimindeki işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile birlikte 13 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
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