13 yaşındaki 'çocuk annesini rahatsız ettiği' iddia edilen şahsı bıçakladı

Sakarya'da 13 yaşındaki bir çocuk, 'annesini rahatsız ettiği' iddia edilen şahsı boynundan bıçakladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
11 Aralık 2022 Pazar, 12:31
13 yaşındaki 'çocuk annesini rahatsız ettiği' iddia edilen şahsı bıçakladı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir şahısla karşılaştı. Bunun üzerine çocuk, şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. (38) olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Olay sonrası yaralı adama müdahale edilmesi ise bölgede cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 


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