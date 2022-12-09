Bursa'da feci olay: Yanlışlıkla kendini bıçakladı!

09 Aralık 2022 Cuma, 09:55

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlknur T. isimli kadın, buzluktan donmuş etleri çıkararak kırmaya çalıştı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu bıçakla kendini karnından yaraladı. Yaralanan kadının imdadına ailesi yetişti.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cerrahi Servisine alınan kadının ameliyat edileceği öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.