13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesinde jandarma ekibinin denetimi sırasında yapılan kimlik kontrolünde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası olduğu belirlenen S.Ö. yakalandı.
Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesi Boğazköy köyü yolunda jandarma ekibinin denetimi sırasında kimlik sorgulaması yapılan S.Ö.’nün, hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile UYAP yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Sarıyahşi ilçesi jandarma ekipleri tarafından yakalanan S.Ö., Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından adli makamlarca Aksaray Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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