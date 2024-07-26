13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 08:59

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:00

Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesi Boğazköy köyü yolunda jandarma ekibinin denetimi sırasında kimlik sorgulaması yapılan S.Ö.’nün, hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile UYAP yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Sarıyahşi ilçesi jandarma ekipleri tarafından yakalanan S.Ö., Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından adli makamlarca Aksaray Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.