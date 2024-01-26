13 yıldır aranıyordu... Cinayet hükümlüsü Batman'da yakalandı!

19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.E.'nin Batman'da yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:56
13 yıldır aranıyordu... Cinayet hükümlüsü Batman'da yakalandı!
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan 13 yıldır aranan cinayet hükümlüsü firari Ş.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Batman'da gizlendiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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