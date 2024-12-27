13 yıldır aranıyordu: Polis devriyesinde yakayı ele verdi!

Aksaray’da kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 yıllık firari polisin devriyesinde yakalandı.

13 yıldır aranıyordu: Polis devriyesinde yakayı ele verdi!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:21

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçluların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gece yarısı yaptığı devriyede Hacılar Harmanı Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Kimlik kontrolünden geçirilen Y.Ş. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) “Kasten Öldürme” suçundan arandığı ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 13 yıldır ise firar olarak arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #aksaray #firari

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