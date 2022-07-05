130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı
Tekirdağ Çorlu’da çıkan yangın sonucu biçilmemiş 130 dönüm bezelye tarlası ile 40 dönüm buğday tarlası küle döndü. Yangın, çiftçilerin de desteğiyle söndürüldü.
Çorlu kırsalındaki yangın, Yenice Mahallesi Çengelli Çiftliği Kuzupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçilmeye hazırlanan bezelye tarlasında yangın çıktı. Yangın büyüyerek buğday tarlasına da sıçradı.
ÇİFTÇİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Süleymanpaşa ve Çorlu itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çiftçilerin de desteğiyle söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi bilinmezken, 130 dönüm bezelye tarlası ile 40 dönüm buğday tarlasının yandığı belirtildi.
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