14 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:40

MANİSA ilinde 14 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-14 2024-08-14 09:00:18.997-2024-08-14 15:00:29.503 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler iç yolu, gökçeler, GÖKÇELER, , gökçeler, gökçeler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-14 2024-08-14 09:00:40.657-2024-08-14 15:00:48.986 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-14 2024-08-14 09:00:40.657-2024-08-14 15:00:48.986 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-14 2024-08-14 09:00:40.628-2024-08-14 15:00:56.228 saatleri arasında Şeyhyayla; , Şeyhyayla, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Demirci Gördes Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.