14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İddiaya göre, 14 yaşındaki çocuğun davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi.
Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel istismarda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti.
Aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #tokat #cinsel istismar
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