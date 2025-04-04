14 yaşındaki çocuk annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü!

Balıkesir’de annesi N.Ç.'ye şiddet uygulayan babası M.Ç.'ye bıçakla saldıran 14 yaşındaki R.E.Ç. adlı çocuk, babasının katili oldu. R.E.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

14 yaşındaki çocuk annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü!
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:13

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde geçen gün saat 21.00 sıralarında M.Ç. (38) eşi N.Ç.'ye (37) evlerinde şiddet uyguladı.

Olay sırasında çocukları R.E.Ç.'nin (14) annesini korumak amacıyla babası M.Ç.'yi ekmek bıçağı ile sırt bölgesinden bıçakladığı öğrenildi.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) bacağından hafif derecede yaralandı. Baba ile kızı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Baba M.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, R.E.Ç. gözaltına alındı.


Etiketler: #Baba #Balıkesir #Çocuk #bıçak

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