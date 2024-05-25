14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuğun 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:35
14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz sene Nisan ayında yaşanan olayda, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başlamıştı.

Çıkan kavgada sinir krizi geçiren daireden çıkarak rezidansın terasına çıkmıştı. Burada 14 yaşındaki çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düşmüştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralanmıştı. Genç kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansımıştı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

ÇOCUĞUN ATLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yurttaşlar şoke olurken, inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yapmıştı.

Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda genç kızın kendini korkuluklardan aşağıya sarkıtarak bıraktığını tespit etmişti. Yaşanan o feci olayın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada ise çocuğun aşağıya atladığını tespit ettiği öğrenildi.


İstanbul haberleri Rezidans haberleri Şüpheli ölüm haberleri

İlgili Haberler

Polisten kaçarken ölümle dans: Rezidansın 18. katından atladı

Polisten kaçarken ölümle dans: Rezidansın 18. katından atladı
Kartal'da lüks rezidanstaki estetisyen cinayetinde yeni gelişme: Sanığın ifadesi ortaya çıktı

Kartal'da lüks rezidanstaki estetisyen cinayetinde yeni gelişme: Sanığın ifadesi ortaya çıktı
Kartal'da rezidansta öldürülen kadın, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı

Kartal'da rezidansta öldürülen kadın, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanlığı' sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?

Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanlığı' sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?
Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!

Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!
Aseksüel hayvanları tanıyalım... Onların üremek için bir eşe ihtiyaçları yok

Aseksüel hayvanları tanıyalım... Onların üremek için bir eşe ihtiyaçları yok
Meteoroloji açıkladı: 25 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Evde boğazı kesilmiş halde bulundu: Katili en yakını çıktı!

Evde boğazı kesilmiş halde bulundu: Katili en yakını çıktı!
Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!

Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!
Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi
petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi

petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi