14 yaşındaki Yağmur, 17 gündür kayıp

Samsun’un İlkadım ilçesinde 17 gün önce ziyarete gittiği ablasından eve dönmek için ayrılan, bir daha da haber alınamayan Yağmur Avcı (14), aranıyor. Avcı’nın annesi Havva Er, “Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:21
Abone Ol google-news

İlkadım ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Yağmur Avcı, 18 Temmuz’da ablasına gitti. Akşam geri dönmek için ablasının yanından ayrılan Avcı, eve dönmedi.

Kızına ulaşamayan Havva Er, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Avcı’yı bulmak için çalışma başlattı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR VE İLAÇ KULLANIYOR"

Kızının bulunması için yardım isteyen Havva Er, “Evden çıkmadan önce ‘Anne çok bunaldım, ablamın yanına gidebilir miyim’ dedi ve o şekilde gitti. Beni aradı ve ablasının yanında olduğunu söyledi. Akşam da eve gelmek için ablasından ayrıldı. Ancak eve dönmedi. Her yeri aradık, gidebileceği yerlere baktık. Sonuç alamayınca polise başvurdum. Kızım 17 gündür kayıp. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım, psikolojik tedavi görüyor ve ilaç kullanıyor. Benim için konuşmak bile çok zor şu anda. Hayatından endişe ediyorum” ifadelerini kullandı.


Samsun kayıp

İlgili Haberler

13 gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu

13 gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu
Deprem bu yıl 2.5 milyar dolarlık kayıp yaratacak

Deprem bu yıl 2.5 milyar dolarlık kayıp yaratacak
Kayseri'de üniversite öğrencisi 13 gündür kayıp!

Kayseri'de üniversite öğrencisi 13 gündür kayıp!

En Çok Okunan Haberler